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Sarmuji Beri Pesan untuk Gus Kikin, Harap PBNU Kembali Guyub dan Adem

Senin, 31 Agustus 2026 – 12:37 WIB
Sarmuji Beri Pesan untuk Gus Kikin, Harap PBNU Kembali Guyub dan Adem - JPNN.com Jatim
Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji mengucapkan selamat kepada Gus Kikin dan Kiai Miftachul Akhyar yang terpilih memimpin PBNU periode 2026-2031. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026-2031.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin dan Kiai Miftachul Akhyar.

Sarmuji juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru PBNU mampu membawa organisasi semakin kuat dalam menjaga persatuan bangsa.

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"Tentunya kami menyampaikan selamat kepada Kiai Miftach dan Gus Kikin. Kami yakin Kiai Miftach dan Gus Kikin bisa membawa NU untuk terus menjaga persatuan bangsa," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Senin (31/8).

Menurut Sarmuji, salah satu pekerjaan penting kepemimpinan baru PBNU adalah merajut kembali persatuan berbagai kelompok setelah dinamika yang terjadi selama Muktamar Ke-35 NU.

Dia meyakini Gus Kikin dapat menjadi sosok yang mampu menjembatani berbagai kelompok di internal PBNU.

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"Kami yakin Gus Kikin bisa menjadi sosok yang akomodatif, merangkul semua kelompok di PBNU yang mungkin sempat memanas karena Muktamar," ujarnya.

Sarmuji mengatakan pihaknya mengenal Gus Kikin sebagai sosok yang bijaksana dan dapat menjadi teladan bagi warga Nahdliyin.

Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji mengucapkan selamat kepada Gus Kikin dan Kiai Miftachul Akhyar yang terpilih memimpin PBNU periode 2026-2031.
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TAGS   sarmuji Gus Kikin pbnu Ketua Umum PBNU rais aam pbnu KH Miftachul Akhyar

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