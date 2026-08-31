Gus Kikin Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031

jatim.jpnn.com, JOMBANG - KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031 di Muktamar ke-35 NU.

Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli Wal aqdi (AHWA) setelah diusulkan oleh peserta Muktamar dengan hasil voting tertinggi, yakni 472 suara dan diberi izin tertulis oleh Rais Aam.

Salah satu AHWA KH Anwar Iskandar bersama anggota lain membacakan langsung keputusan terpilihnya Gus Kikin di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

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"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan,” kata Kiai Anwar ketika membacakan putusan, Minggu (31/8) pagi.

“Maka anggota Ahwa secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khodmah 2026-2031," imbuh dia.

Keputusan tersebur sempat dibahas dalam rapat tertutup di Ndalem Kasepuhan. Dimulai dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh KH Anwar Mansyur.

Kemudian, berita acara penetapan Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU tersebut sudah ditandatangani oleh sembilan kiai anggota AHWA.

Mereka ialah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih, kemudian KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin