5 Nama Diusulkan ke Rais Aam Jadi Calon Ketua Umum PBNU, Inilah Daftarnya

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah memilih sebanyak lima nama calon Ketua Umum PBNU yang diusulkan kepada Rais Aam agar diberi izin tertulis, Senin (31/8) dini hari.

Awalnya muktamirin menuliskan nama paling sedikit satu dan terbanyak tidak lebih dari lima dalam voting. Panitia melanjutkan dengan proses tabulasi atau penghitungan suara.

Hasilnya, muncul nama KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib alias Gus Salam, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Nusron Wahid.

Ketua Presidium Sidang Pleno Muktamar, Genefri mengatakan Nusron tidak bisa dicalonkan sebagai Ketum PBNU karena terganjal jabatan politik dan masa jeda mundur.

“Karena dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 52 Ayat 5 menteri itu dikategorikan jabatan politik,” kata Genefri saat pleno di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.

Muktamirin menyepakati Nusron digantikan dengan nama lain yang perolehan suaranya dibawahnya. Sebab, calon Ketua Umum PBNU yang diusulkan kepada Rais Aam harus lima orang.

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“Sesuai urutan suara, keenam KH Muhammad Yusuf Chudlori. Catatan panitia beliau pernah menjadi pengurus partai politik dan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik,” ujarnya.

Akhirnya, Gus Yusuf digantikan oleh nama lain yang berada di urutan ketujuh, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Namun sosok tersebut masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).