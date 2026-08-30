Addin Jauharudin Ultimatum Pihak yang Ganggu Muktamar NU: Kami Tindak Tegas

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang sengaja mengganggu jalannya Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Addin yang juga Koordinator Keamanan Muktamar Ke-35 NU mengatakan seluruh rangkaian agenda muktamar harus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

"Saya ambil alih, kendali keamanan dalam Muktamar. Mari jaga maruah organisasi. Di sini, di tanah yang kita injak, mengalir darah kealiman para Muassis. Jangan kotori dengan tindakan destruktif. Ayo, bersama-sama kita jaga akar kita," ujar Addin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/8).

Menurut dia, muktamar merupakan forum tertinggi sekaligus forum mulia bagi Nahdlatul Ulama sehingga tidak boleh diganggu oleh tindakan yang bersifat destruktif.

"Saya memastikan seluruh proses rangkaian agenda Muktamar akan berjalan sesuai dengan rencana panitia hingga nanti besok penutupan," katanya.

Addin mengultimatum pihak-pihak yang hendak membuat kerusuhan agar tidak mengganggu jalannya persidangan.

Dia menegaskan pasukan keamanan bersama seluruh panitia akan mengambil tindakan tegas yang diperlukan apabila terjadi gangguan untuk mengembalikan situasi agar kembali kondusif.

"Ini adalah forum tertinggi kita, forum mulia kita, forum untuk kita galang silaturahmi demi memperkuat NU di masa depan," ujarnya.