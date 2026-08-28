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KH Miftakhul Akhyar Terpilih Lagi Jadi Rais Aam PBNU

Senin, 31 Agustus 2026 – 00:05 WIB
KH Miftakhul Akhyar Terpilih Lagi Jadi Rais Aam PBNU - JPNN.com Jatim
Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar di Ndalem Kasepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Minggu (30/8). Foto: Andhi Dwi Setiawa/JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - KH Miftakhul Akhyar kembali menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal tersebut diputuskan melalui rapat tertutup Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Minggu (30/8) malam.

Awalnya sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam AHWA, sudah keluar dari Ndalem Kesepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sekitar pukul 23.00 WIB.

TGK Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, dan KH Abun Bunyamin terlihat sudah menaiki mobil golf.

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Kemudian, KH Nurul Huda Djazuli tampak baru keluar dari pintu beberapa menit berselang. Disusul, KH Miftakhul Akhyar terlihat dituntun untuk masuk ke dalam mobilnya.

Di sisi lain, KH Anwar Iskandar menginformasikan KH Miftakhul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU, di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.

“Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota Ahlul Halli Wal Aqdi secara mufakat memutuskan nama KH Miftahul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar masa khidmah 2026–2031,” kata KH Anwar.

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KH Anwar mengatakan sembilan kiai sepuh yang tergabunh dalam Ahwa juga sudah menandatangani keputusan tersebut.

“Demikian apa yang dapat kami sampaikan untuk membacakan keputusan rapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, perjuangan kita, senantiasa diridai,” ujarnya.

KH Miftakhul Akhyar dipilih oleh AHWA lagi menjadi Rais Aam PBNU dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang.
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TAGS   KH Miftachul Akhyar Muktamar NU rais aam pbnu Muktamar ke-35 NU

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