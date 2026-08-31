Kisah di Balik Layar Muktamar ke-35 NU: Muhammadiyah Ikut Melayani Para Muktamirin

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Suasana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tidak hanya diwarnai aktivitas para muktamirin.

Sekitar 500 meter dari lokasi utama muktamar, sebuah posko berdiri dengan membawa semangat persaudaraan. Di depan bangunan itu terpampang tulisan 'Posko Muhammadiyah Sukseskan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama'.

Laporan Andhi Dwi Setiawan, Jombang

Minggu (30/8), sejumlah perempuan tampak sibuk menata telur di atas meja. Sesekali mereka menyapa rombongan muktamirin yang melintas di depan posko.

“Silakan telurnya, gratis monggo diambil,” ujar perempuan tersebut sembari menawarkan telur kepada para peserta muktamar.

Bukan hanya telur. Posko tersebut juga menjadi tempat bagi para muktamirin untuk beristirahat sejenak, menikmati minuman, hingga mendapatkan layanan kesehatan.

Di dalam posko, lima petugas kesehatan mengenakan rompi biru berlogo Muhammadiyah tampak sibuk melayani peserta yang ingin memeriksakan kondisi kesehatannya.

“Hari ini, sampai pukul 12.00 WIB kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan ke 30 orang. Karena ini penghujung Muktamar hanya sampai pukul 15.00 WIB,” ujar salah satu dokter.

Beranjak ke sisi lain bangunan, suasana tak kalah ramai. Sejumlah perempuan berbincang di dekat sebuah gerobak. Di atas meja tampak termos berukuran sedang dan dispenser.