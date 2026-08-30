9 AHWA Mulai Rapat Tertutup Tentukan Rais Aam PBNU

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Sembilan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menggelar sidang tertutup dan pengesahan Rais Aam masa khidmah 2026-2031, di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tambakberas, Minggu (30/8) malam.

Berdasarkan pantauan, sejumlah Ahwa datang secara bergantian di kediaman KH Wahab Hasbullah itu sejak pukul 21.00 WIB. Semuanya langsung masuk ke dalam bangunan.

Kesembilan kiai sepuh itu yakni, KH Nurul Huda Dazuli, TGK Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, dan KH Abun Bunyamin.

Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan rapat kesembilan kiai secara tertutup itu untuk menentukan Rais Aam PBNU berikutnya.

"Dalam sidang AHWA ini akan ada musyawarah antar para kiai terpilih, jumlahnya sembilan untuk kemudian memilih Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," kata Gus Ipul di Ndalem Kasepuhan.

Gus Ipul menyebut keputusan yang dihasilkan oleh Ahwa tersebut merupakan amanah dari peserta muktamar. Kemudian dipertimbangkan kembali secara mendalam.

"Para ulama akan bermusyawarah dengan berbagai pertimbangan yang ada dan kita menunggu hasil. Siapapun yang diputuskan itu merupakan amanah dari muktamirin dan diteruskan oleh para anggota AHWA," ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan sidang AHWA juga akan menentukan Ketua Umum PBNU, berdasarkan usulan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang yang memiliki hak suara.