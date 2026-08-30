Inilah Daftar Nama Peraih Suara Terbanyak Pemilihan AHWA di Muktamar ke-35 NU

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Sembilan kiai sepuh yang akan menjadi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memiliki suara terbanyak melalui proses tabulasi dalam Sidang Pleno IV Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Minggu (30/8).

Kesembilan kiai memiliki suara terbanyak dalam pilihan AHWA tersebut adalah, KH Nurul Huda Djazuli 485 suara atau 10,31 persen, KH Nuruzzahir Yahya 477 suara atau 10,14 persen,

KH Miftachul Akhyar 350 suara atau 7,44 persen, KH Afifuddin Muhajir 339 suara atau 7,21 persen, KH Anwar Iskandar 326 suara atau 6,93 persen.

KH Baharuddin 392 suara atau 8,34 persen. KH Amar Manshur 303 suara atau 6,44 persen, Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, 273 suara atau 5,80 persen dan KH Abun Bunyamin 268 suara atau 5,70 persen.

"Setelah ditetapkan sebagai Ahwa, sembilan nama para kiai yang kita hormati bersama, akan bermusyawarah memilih Rais Aam,” kata Anggota Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU M Romahurmuziy, di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.

Musyawarah Ahwa tersebut rencananya diadakan di Ndalem Kasepuhan atau kediaman KH Wahab Hasbullah. Mereka akan langsung memilih Rais Aam PBNU berikutnya.

Romahurmuziy menyebut para peserta muktamar memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan Ahwa. rekam jejak pengabdian dan kealiman menjadi kriteria yang terutama.

"Saya meyakini setiap cabang dan wilayah sudah bisa menilai mana kiai-kiai yang memang layak untuk menjadi Ahwa, saya sudah mengikuti beberapa muktamar di NU,” jelasnya.