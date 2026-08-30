Gus Fahmi Sebut Gus Kikin Sosok Tepat Jadi Ketum PBNU

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Ketua PCNU Kabupaten Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi menilai KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, tokoh yang tepat sebagai Ketua Umum PBNU berikutnya.

Gus Fahmi mengatakan Gus Kikin merupakan seorang Dzurriyah Muassis atau generasi penerus, karena cicit dari tokoh pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari.

“Beliau juga pengusaha, sudah mentas (lepas) dengan dirinya, Insyaallah enggak golek urip nang (mencari hidup di) NU, bisa nguripi (menghidupi),” kata Gus Fahmi tertulis, Minggu (30/8).

Selain itu, Gus Fahmi juga sudah mengenal Gus Kikin ketika menjabat PWNU Jawa Timur (Jatim). Dia mengingat gaya kepemimpinannya yang teduh dan adem.

“Beliau pernah menjadi salah satu ketua di PBNU, wakil ketua di PWNU, dan tidak pernah punya masalah dengan organisasi,” ujarnya.

“PWNU Jatim juga resmi mengusung beliau dengan amanah 45 PCNU se-Jatim, maka PCNU Jombang sami'na wa atho'na, kami sepakat mengusung beliau," imbuh dia.

Gus Fahmi juga menyebut Gus Kikin juga memiliki gagasan ekonomi berbasis kekuatan pasar NU. Ide tersebut bisa memberikan semangat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Ini menjadi kesempatan NU untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi aset serta digitalisasi organisasi, sebagaimana semangat Qanun Asasi yang dihidupkan kembali,” ucapnya. (mcr23/jpnn)