GIIAS 2026 Surabaya Jadi Momentum Polytron Pamer Motor Listrik, Pengguna Hampir 70 Ribu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polytron mencatat tren positif dalam penjualan kendaraan listrik roda dua di berbagai ajang otomotif nasional.

Perusahaan elektronik dan kendaraan listrik tersebut mengklaim penjualan motor listriknya mengalami lonjakan hingga empat kali lipat dalam sejumlah pagelaran otomotif pada bulan lalu.

Polytron optimistis tren tersebut berlanjut saat mengikuti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Surabaya.

Head of Group Product EV 2W Polytron Ilman Fachrian Fadly mengatakan meningkatnya penjualan menjadi salah satu indikator bertambahnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.

"Lonjakan penjualan 4x lipat di pagelaran otomotif bulan lalu menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai menjadikan kendaraan listrik sebagai rutinitas harian. Kami bersyukur atas kepercayaan ini dan optimis kehadiran Polytron pada GIIAS 2026 di Surabaya akan kembali disambut antusias," kata Ilman, Minggu (30/8).

Menurut dia, tren tersebut juga terlihat dari jumlah pengguna motor listrik Polytron yang kini mendekati 70 ribu orang di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan populasi pengguna tersebut, kata Ilman, turut didorong pengalaman konsumen serta testimoni pengguna yang berkembang melalui komunitas dan media sosial.

Salah satu model yang disebut banyak diminati adalah Polytron FOX 350. Motor listrik tersebut dibekali sejumlah fitur, antara lain smart keyless system, konektivitas smartphone, regenerative braking level 2, cruise control, hingga hill start assist.