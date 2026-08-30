JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Massa Aksi Muktamar ke-35 NU di Jombang Bawa 7 Tuntutan

Massa Aksi Muktamar ke-35 NU di Jombang Bawa 7 Tuntutan

Minggu, 30 Agustus 2026 – 19:17 WIB
Massa Aksi Muktamar ke-35 NU di Jombang Bawa 7 Tuntutan - JPNN.com Jatim
Situasi aksi saat Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Minggu (30/8). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Massa aksi membawa tujuh tuntutan, saat menggelar demo di lokasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Awalnya, massa aksi memutuskan menunggu ditemui oleh panitia lokal Muktamar, sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka pun duduk di depan pintu registrasi peserta dan berorasi.

Tuntutan pertama, menolak Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Perkum NU) untuk menghalangi pencalonan KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf secara sepihak dan diskriminatif.

Baca Juga:

“Lalu Perkum harus menjadi instrumen penataan organisasi, bukan senjata politik untuk menyingkirkan calon tertentu dalam Muktamar PBNU,” kata salah satu orator di depan massa.

Ketiga mendesak panitia dan seluruh jajaran PBNU menerapkan aturan secara adil, terbuka, konsisten serta tidak berlaku surut atau ditafsirkan berdasarkan kepentingan kelompok.

“Menuntut adanya penjelasan resmi dan ruang klarifikasi yang setara bagi Gus Yusuf sebelum keputusan apa pun diambil terkait kelayakan pencalonannya,” ucapnya

Baca Juga:

“Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan muktamirin, karena itu hak PWNU, PCNU, dan PCINU untuk menentukan calon terbaik tidak boleh dibatasi melalui rekayasa administratif,” imbuh dia.

Mengajak para kiai, ulama dan seluruh peserta muktamar menjaga maruah jam'iyyah, dengan memastikan kontestasi berlangsung jujur, bermartabat, serta berpedoman pada AD/ART dan nilai-nilai keumatan.

Massa aksi saat sidang pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang membawa sebanyak tujuy tuntutan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jombang demo Muktamar NU Muktamar ke-35 NU

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU