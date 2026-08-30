Ayman Al-Hazmi, Content Creator Saudi yang Sukses Menarik Perhatian Jutaan Penonton

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ayman Al-Hazmi merupakan content creator asal Arab Saudi yang membangun audiens melalui sejumlah platform digital, khususnya YouTube dan TikTok.

Melalui kanal YouTube bernama Ayman Al-Hazmi serta akun TikTok @aymanalhazmi_, Ayman mengembangkan komunitas pengikut dari berbagai negara.

Kanal YouTube tersebut telah aktif sejak 2019. Saat ini, kanal Ayman memiliki sekitar 245 ribu subscriber dengan total lebih dari 47 juta views.

Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Ayman dalam mengembangkan konten digital di tengah persaingan industri kreator yang semakin kompetitif.

Ayman yang lahir pada 1 Januari 1998 banyak mengangkat konten seputar dunia hiburan, program pencarian bakat, hingga video yang mengandung unsur emosional dan berpotensi viral.

Sejumlah kontennya bahkan berhasil meraih jutaan penayangan. Beberapa di antaranya menampilkan momen dari program pencarian bakat internasional seperti Britain's Got Talent dan The Voice.

Salah satu videonya tercatat telah ditonton lebih dari 12 juta kali. Sementara video lainnya berhasil menembus lebih dari 7 juta views.

Performa tersebut menunjukkan kemampuan Ayman dalam memilih dan mengemas materi yang mampu menarik perhatian audiens digital.