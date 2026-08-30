DOWA Jadi Sponsor Persela Lamongan, Bawa Kampanye Daur Ulang ke Sepak Bola

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT DOWA Eco System Indonesia (DESI) resmi menjadi salah satu sponsor utama Persela Lamongan untuk musim kompetisi 2026/2027.

Kolaborasi tersebut ditandai dalam acara peluncuran Persela di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (29/8), yang dihadiri langsung Presiden Direktur DESI Masaru Tomoguchi.

Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada sponsorship. DESI dan Persela juga membawa pesan lingkungan melalui kampanye bertajuk Recycle the Game.

Kampanye tersebut menghubungkan semangat sepak bola dengan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya melalui kegiatan daur ulang.

Presiden Direktur PT DOWA Eco System Indonesia Masaru Tomoguchi mengatakan pihaknya ingin membawa semangat A Recycling-Oriented World lebih dekat dengan masyarakat melalui sepak bola.

“Bagi kami, kemenangan bukan hanya tentang skor di lapangan. Ketika kita bersama-sama menjaga dan mendaur ulang sumber daya, kita menciptakan kemenangan yang lebih besar bagi masa depan. Inilah semangat ‘Green Win, Green Winner’,” kata Masaru.

Green Win menggambarkan kemenangan yang tercipta ketika masyarakat bersama-sama melakukan aksi positif bagi lingkungan, sedangkan Green Winner ditujukan bagi mereka yang turut mengambil bagian dalam menciptakan kemenangan tersebut.

Kampanye itu juga mengajak suporter Persela menjadi Green 12th Player atau pemain ke-12 yang tidak hanya memberikan dukungan kepada tim dari tribun, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan.