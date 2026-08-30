Demo di Area Muktamar ke-35 NU Diwarnai Aksi Lempar dan Pukulan

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Massa demo di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) sempat terlibat aksi lempar dan pukul dengan petugas keamanan, di Gedung Serba Guna, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Berdasarkan pantauan, sekelompok orang awalnya melakukan orasi di barikade pengamanan. Lalu mereka mendorong petugas sampai di depan tempat berlangsungnya Muktamar.

Massa aksi kembali melakukan orasi di depan pengecekan kartu tanda peserta Muktamar. Kelompok tersebut meminta ketua panitia segera menerima kedatangannya.

“Kami tidak ada perkara sama saudara Pagar Nusa dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna). Kami hanya minta panitia keluar,” kata salah satu orator melalui pengeras suara.

Di sisi lain, petugas keamanan yang mengenakan rompi bertuliskan SIGAP (Satuan Inspeksi Tanggap Pengamanan) berusaha menutup pintu masuk area sidang.

Suasana semakin memanas ketika sejumlah orang melemparkan botol air mineral ke arah petugas. Meski demikian, massa lainnya berusaha menghentikan aksi tersebut.

“Tenang kawan-kawan, kita tunggu dulu panitia keluar, jangan terpancing emosi. Tenang, jangan ada lempar-lemparan,” ujarnya.

Secara tiba-tiba, terlihat beberapa kali kericuhan di antara kerumunan massa aksi. Lalu, sejumlah orang dengan rompi bertuliskan SIGAP di bawa menjauh dari area itu.