Cuaca Surabaya 30 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah dan Cerah Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (30/8).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya kembali cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 23-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-22 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.