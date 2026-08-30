Cuaca Jawa Timur 30 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (30/8).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Kota Batu dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Batu, Kota Pasuruan, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-34 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-43 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)