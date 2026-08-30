Muktamar ke-35 NU Bakal Ditutup Presiden Prabawo pada Senin

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) bakal ditutup oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang pada Senin (31/8).

Ketua Panitia Lokal (Panlok) Muktamar ke-35 NU KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq mengatakan penutupan acara tersebut diperkirakan berlangsung, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Penutupan Muktamar tanggal 31 pukul 10.00 WIB pagi, akan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia. Lokasi di GSG (Gedung Serba Guna),” kata Gus Rozaq di Ndalem Kesepuhan Pesantren Tambakberas, Sabtu (29/8) malam.

Gus Rozaq menyebut kabar kedatangan Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU tersebut, sudah dipastikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.

“Terkonfirmasi, karena tadi Mas Tedy sudah memberikan berita melalui WA (WhatsApp). Diusahakan sebelum pukul 10.00 WIB sudah bisa penutupan karena Bapak (Prabowo) mau hadir,” ujarnya.

Prabowo disebut merasa terkesan ketika membuka forum permusyawaratan tersebut, Kamis (27/8). Sebab, dia menerima sambutan dari ribuan muktamirin.

“Jelasnya beliau sangat terkesan sekali dengan penyambutan muktamirin (pembukaan) kemarin yang jumlahnya puluhan ribu dan betul-betul sangat tertib,” jelasnya.

“Muktamirin begitu hormat kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau sangat terkesan dengan sambutan para muktamirin,” imbuhnya.