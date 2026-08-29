Bukan Sekadar Donor Darah, JCI East Java Siapkan Doorprize & Libatkan Anak Disabilitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Junior Chamber International (JCI) East Java menggelar aksi donor darah tahunan di salah satu mal di kawasan Surabaya Barat, Sabtu (29/8).

Berbeda dari kegiatan donor darah pada umumnya, aksi kemanusiaan tersebut dikemas secara interaktif dengan menyediakan bingkisan dari sponsor hingga undian doorprize bagi masyarakat yang berpartisipasi.

Project Director Donor Darah JCI East Java Calvin Reynaldo mengatakan berbagai bingkisan dan hadiah tersebut disiapkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan donor darah. Menurut dia, pihaknya menggandeng sejumlah sponsor dan perusahaan untuk ikut mempromosikan produk mereka melalui kegiatan tersebut.

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"Kami kumpulkan berupa goodie bag, berupa undian doorprize. Jadi, banyak orang yang ingin ikut," kata Calvin.

Kegiatan donor darah tersebut menargetkan hingga 1.000 peserta. Darah yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah Palang Merah Indonesia (PMI). Selain donor darah, JCI East Java juga melibatkan anak-anak penyandang disabilitas dari lembaga rekanan Walk for Autism.

Mereka diberi ruang untuk menampilkan karya dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan komunitas disabilitas menjadi bagian dari komitmen JCI East Java melalui pilar Community Impact.

JCI East Java juga menyiapkan program lain berupa bazar barang bekas layak pakai atau thrift shop. Hasil kegiatan tersebut nantinya akan disalurkan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan.

Sementara itu, Local President JCI East Java Alfin Vado Fransen mengatakan donor darah tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pendonor.