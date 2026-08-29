Muktamar ke-35 NU Memanas Saat Caketum PBNU Beri Saran Pemilihan

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) sempat memanas, setelah sejumlah calon Ketua Umum PBNU menyarankan pemilihan dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa awalnya menyapa peserta Muktamar saat rapat pleno di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8).

“Izinkan saya menyampaikan hasil komunikasi saya pribadi dan juga orang-orang saya yang sangat saya percaya dengan calon ketua umum,” kata Kiai Zulfa saat rapat pleno.

Dia juga menyebut satu per satu calon Ketua Umum PBNU, mulai KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan KH Abdussalam Shohib (Gus Salam).

“Saya Zulfa Mustafa, Gus Kikin, Gus Rozin, Gus Yusuf, Gus Salam, sepakat pemilihan Ketua Umum (PBNU) dilakukan lewat mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi,” ucapnya.

“Dan saya memohon kepada caketum (calon ketua umum) yang lain agar bisa juga bersepakat seperti kami berlima. Terima kasih,” imbuh dia.

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Merespons itu, sejumlah peserta Muktamar pun langsung bersorak hingga suaranya terdengar sampai di luar ruangan. Di sisi lain, panitia terus berusaha untuk meredamnya.

Sementara itu, Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof Mohammad Nuh memberikan kesempatan kepada peserta Muktamar untuk menyampaikan pendapat.