UT Surabaya Bekali 5.293 Maba Hadapi Kuliah Jarak Jauh, Tekankan Komitmen dan Disiplin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya membekali ribuan mahasiswa baru dengan pemahaman mengenai sistem pembelajaran jarak jauh melalui kegiatan Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ) tahap ketiga.

Kegiatan tersebut diikuti total 5.293 mahasiswa, terdiri atas 669 peserta yang mengikuti secara luring dan 4.624 mahasiswa secara daring.

Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Bisnis UT Dr. Hendrian, S.E., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi sekaligus pengayaan kepada mahasiswa baru sebelum memulai proses perkuliahan.

"Untuk kali ini kami akan memberikan motivasi kepada mahasiswa baru, khususnya dalam bagaimana proses pembelajaran yang ada di UT. Ini adalah hal yang baru bagi mereka, apalagi yang melihat proses pembelajaran secara distance learning," kata Hendrian, Sabtu (29/8).

Menurut dia, mahasiswa baru perlu memahami karakter pembelajaran di UT yang berbeda dengan perguruan tinggi konvensional.

Mahasiswa dituntut memiliki kemandirian lebih tinggi karena sebagian besar proses pembelajaran dilakukan tanpa pertemuan tatap muka secara rutin.

Karena itu, Hendrian menekankan satu hal utama yang harus dimiliki mahasiswa UT, yakni komitmen.

"Satu kata, komitmen. Jadi, mereka harus berkomitmen bahwa saat ini mereka berada dalam proses pembelajaran berbasis distance learning," tegasnya.