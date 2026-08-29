Untag Surabaya Sambut 3.160 Mahasiswa Baru, Ada Pesan Penting dari Rektor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menerima 3.160 mahasiswa baru pada tahun akademik 2026/2027.

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro, S.T., M.T., mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari kekompakan seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.

Menurutnya, salah satu kunci yang membuat masyarakat memilih Untag Surabaya adalah kualitas pelayanan kepada mahasiswa.

"Rahasianya adalah kami kompak. Jadi, semuanya berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing," kata Harjo seusai rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untag Surabaya, Sabtu (29/8).

Harjo menjelaskan pihaknya secara berkala melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa. Dari hasil survei tersebut, pelayanan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian besar.

Karena itu, Untag Surabaya berupaya memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa yang masih menjalani perkuliahan maupun para lulusan.

"Jadi, mahasiswa dan lulusan itu merasa puas terhadap layanan yang kita berikan sehingga mereka getok tular kepada saudaranya atau familinya, tetangganya, atau teman adik kelasnya waktu dia di SMA dan sebagainya. Jadi, kuncinya adalah di pelayanan," jelasnya.

Dia menilai pengalaman positif mahasiswa selama menempuh pendidikan menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat.