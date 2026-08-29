Bukan Pesta, Ibis Budget Surabaya Rayakan HUT ke-8 dengan Donor Darah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perayaan ulang tahun ke-8 Hotel Ibis Budget Surabaya Diponegoro tahun ini dikemas berbeda. Bukan pesta atau seremoni, manajemen hotel memilih menggelar kegiatan sosial berupa donor darah pada Jumat (28/8).

Kegiatan bertajuk 8xtraordinary tersebut melibatkan karyawan hotel, tamu, dan masyarakat umum. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya dan Laboratorium Parahita.

General Manager Hotel Ibis Budget Surabaya Diponegoro Budi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut sengaja dipilih sebagai bentuk perayaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kegiatan hari ini dalam rangka anniversary Ibis Budget Surabaya yang ke-8. Kami tidak mengadakan acara yang berlebihan, tetapi mengajak berbagi bersama melalui donor darah," ujar Budi.

Menurut dia, donor darah dipilih karena kebutuhan darah bagi pasien masih menjadi persoalan penting. Melalui kegiatan tersebut, pihak hotel ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik pendonor baru maupun pendonor rutin, untuk membantu mereka yang membutuhkan.

"Banyak di kalangan masyarakat yang membutuhkan darah. Dari sini Ibis Budget memberikan kesempatan para pendonor baru atau donatur tetap untuk bisa memberikan donor darahnya kepada yang membutuhkan," katanya.

Antusiasme peserta juga melampaui target yang ditetapkan panitia. Dari target sekitar 80 peserta, jumlah pendaftar donor darah tercatat melebihi target tersebut.

Budi mengatakan kegiatan sosial menjadi salah satu cara Hotel Ibis Budget Surabaya Diponegoro memperingati hari jadinya. Bentuk kegiatan dapat berbeda setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.