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Atap Kelas Ambruk, Siswa SDN 3 Wonorejo Tulungagung Terpaksa Belajar di Tenda Kepanasan

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 11:06 WIB
Atap Kelas Ambruk, Siswa SDN 3 Wonorejo Tulungagung Terpaksa Belajar di Tenda Kepanasan - JPNN.com Jatim
Guru mengajar siswa kelas II di ruang kelas darurat memanfaatkan tenda bantuan BPBD di SDN 3 Wonorejo, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar yang berada di kaki Gunung Wilis itu sementara dipindahkan ke tenda darurat setelah atap satu ruang kelas runtuh akibat pelapukan pada 17 Agustus 2026. ANTARA/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Siswa SDN 3 Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung terpaksa belajar di tenda darurat setelah atap salah satu ruang kelas di sekolah tersebut ambruk.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kemudian mendirikan tenda berukuran 6 x 4 meter sebagai ruang belajar sementara.

Kepala SDN 3 Wonorejo Indah Dwi Listiana mengatakan atap ruang kelas III runtuh pada Senin (17/8) sekitar pukul 12.00 WIB. Diduga, bangunan tersebut ambruk akibat pelapukan struktur.

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Beruntung, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Saat atap runtuh, kegiatan belajar mengajar telah selesai.

“Atap ruang kelas III tiba-tiba ambruk. Untungnya tidak ada siswa maupun guru yang berada di dalam kelas saat kejadian,” kata Indah, Jumat (28/8).

Kerusakan yang cukup parah membuat ruang kelas III tidak lagi bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah kemudian mencari tempat alternatif agar proses pembelajaran tetap berjalan.

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Awalnya, siswa dipindahkan ke mushala sekolah. Namun, untuk memberikan ruang belajar yang lebih layak, sekolah mengajukan bantuan tenda darurat kepada BPBD Tulungagung.

Tenda tersebut kini digunakan sebagai ruang belajar sementara oleh siswa kelas II dan IV secara bergantian.

Atap ruang kelas SDN 3 Wonorejo ambruk akibat diduga pelapukan struktur. Siswa kini belajar di tenda darurat dan mengeluhkan panas saat siang.
Sumber Antara
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TAGS   sdn 3 wonorejo atap sekolah ambruk siswa belajar di tenda bpbd tulungagung Tulungagung

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