Viral Warga Diminta Bayar Saat Ambil Barang Bukti Kendaraan di Polrestabes Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ramai di media sosial seorang warga mengaku ditarik sejumlah uang, ketika mengambil barang bukti kecelakaan berupa kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya.

Kabar itu mencuat setelah akun media sosial Threads @tasyamarcella96 mengunggah pengalamannya. Dia menuliskan telah membayar ketika hendak mengambil kendaraannya.

“Ambil barang bukti kecelakaan GRATIS.. Iya sih gratis tapi buat minta surat pengeluaran kendaraan harus bayar,” tulis @tasyamarcella96 dalam postingan di akun Threads miliknya.

Akun tersebut juga turut menunjukkan foto kertas menggunakan kop surat Polrestabes Surabaya. Pada unggahan yang sama juga terlihat tulisan ‘pengeluaran barang bukti kendaraan bermotor’.

Foto lainnya menunjukkan bukti transaksi dengan menampilkan jumlah uang yang ditransfer Rp1 juta, pada 26 Agustus 2026. Namun tidak ada penjelasan terkait tujuannya.

“Kalau ini rame. Saya akan post bukti lengkapnya tanpa sensor,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya meminta warga yang mengunggah keresahannya itu melapor kepada pihak Propam.

Di sisi lain, Galih berjanji akan mendalami postingan warga yang mengaku diminta bayar saat mengambil barang bukti kendaraan tersebut, untuk mencari kebenarannya.