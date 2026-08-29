JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 70 Persen Pemain Baru, Deltras FC Genjot Chemistry Jelang Lawan PSIM

70 Persen Pemain Baru, Deltras FC Genjot Chemistry Jelang Lawan PSIM

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 09:34 WIB
70 Persen Pemain Baru, Deltras FC Genjot Chemistry Jelang Lawan PSIM - JPNN.com Jatim
Suasana latihan Deltras FC. Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu di Sidoarjo, Jumat (28/8/2026) menyatakan timnya fokus persiapan menghadapi laga uji coba melawan PSIM Yogyakarta dengan pemulihan aktif dan evaluasi setelah menjalani laga uji coba melawan Arema FC. (ANTARA/HO-Deltras FC)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC memfokuskan persiapan menghadapi laga uji coba melawan PSIM Yogyakarta dengan menjalani pemulihan aktif dan mengevaluasi performa tim.

Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu mengatakan timnya menjalani latihan ringan dalam dua hari terakhir. Materi latihan meliputi penyelesaian akhir dan penguasaan bola.

"Selama dua hari ini kami lebih fokus kepada recovery aktif, kemudian sedikit mengevaluasi kekurangan selama ini, terutama usai laga uji coba melawan Arema FC," kata Leonard dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Jumat (28/8).

Baca Juga:

Menurut Leonard, program tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi pemain sekaligus memperbaiki sejumlah aspek permainan sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta.

Dia menilai PSIM merupakan tim berkualitas yang memiliki komposisi pemain asing dan lokal mumpuni. Tim berjuluk Laskar Mataram itu juga ditangani pelatih asal Belanda, Jean-Paul van Gastel.

Leonard menilai keberadaan sejumlah pemain berkualitas membuat Deltras harus memberikan perhatian lebih terhadap calon lawannya.

Baca Juga:

Salah satu pemain yang mendapat perhatian khusus ialah gelandang PSIM Ze Valente.

Selain persiapan menghadapi PSIM, Leonard menyebut rangkaian pertandingan uji coba memiliki peran penting dalam proses pembentukan tim berjuluk The Lobster.

Jelang menghadapi PSIM Yogyakarta, Deltras FC fokus recovery dan membangun chemistry. Ze Valente menjadi salah satu pemain yang diwaspadai.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Deltras FC Deltras Sidoarjo deltras fc vs psim liga 2 Ze Valente

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU