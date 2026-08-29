70 Persen Pemain Baru, Deltras FC Genjot Chemistry Jelang Lawan PSIM

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC memfokuskan persiapan menghadapi laga uji coba melawan PSIM Yogyakarta dengan menjalani pemulihan aktif dan mengevaluasi performa tim.

Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu mengatakan timnya menjalani latihan ringan dalam dua hari terakhir. Materi latihan meliputi penyelesaian akhir dan penguasaan bola.

"Selama dua hari ini kami lebih fokus kepada recovery aktif, kemudian sedikit mengevaluasi kekurangan selama ini, terutama usai laga uji coba melawan Arema FC," kata Leonard dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Jumat (28/8).

Menurut Leonard, program tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi pemain sekaligus memperbaiki sejumlah aspek permainan sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta.

Dia menilai PSIM merupakan tim berkualitas yang memiliki komposisi pemain asing dan lokal mumpuni. Tim berjuluk Laskar Mataram itu juga ditangani pelatih asal Belanda, Jean-Paul van Gastel.

Leonard menilai keberadaan sejumlah pemain berkualitas membuat Deltras harus memberikan perhatian lebih terhadap calon lawannya.

Salah satu pemain yang mendapat perhatian khusus ialah gelandang PSIM Ze Valente.

Selain persiapan menghadapi PSIM, Leonard menyebut rangkaian pertandingan uji coba memiliki peran penting dalam proses pembentukan tim berjuluk The Lobster.