Cuaca Malang 29 Agustus 2026, Cerah Hingga Berangin Selama Seharian
Sabtu, 29 Agustus 2026 – 10:05 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (29/8) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah
Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 13-30 derajat celsius.
Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 6-14 kilometer per jam.
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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