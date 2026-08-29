Cuaca Jawa Timur 29 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (29/8).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Kota Batu dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 13-34 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-34 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)