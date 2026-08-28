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Gudang Rongsokan di Surabaya Terbakar, 11 Unit Damkar Dikerahkan

Jumat, 28 Agustus 2026 – 22:55 WIB
Gudang Rongsokan di Surabaya Terbakar, 11 Unit Damkar Dikerahkan - JPNN.com Jatim
Gudang rongsokan di Mulyorejo, Surabaya, terbakar Jumat (28/8) sore. Sebanyak 11 unit damkar dikerahkan dan api pokok padam pukul 17.00 WIB. Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gudang rongsokan di Jalan Raya Tempurejo Nomor 69, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, terbakar pada Jumat (28/8) sore.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengerahkan 11 unit untuk menangani kebakaran tersebut.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 16.26 WIB.

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Petugas langsung berangkat satu menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi kejadian pada pukul 16.32 WIB.

"Unit Tempur Pos Mulyorejo tiba di TKK langsung melakukan pemadaman," kata Rokhim melalui keterangan tertulis.

Sebanyak 11 unit yang dikerahkan terdiri dari lima unit tempur dan enam unit tim rescue.

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Lima unit tempur tersebut berasal dari Pos Mulyorejo, Pos Bulak, dua unit Rayon 2 Tambakrejo, dan Pos Menur.

Gudang rongsokan yang terbakar memiliki luas keseluruhan sekitar 10 x 15 meter. Sementara itu, bangunan yang terbakar diperkirakan memiliki luas sekitar 5 x 10 meter.

Gudang rongsokan di Mulyorejo, Surabaya, terbakar Jumat (28/8) sore. Sebanyak 11 unit damkar dikerahkan dan api pokok padam pukul 17.00 WIB.
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TAGS   kebakaran gudang rongsokan kebakaran Surabaya DPKP Surabaya gudang rongsokan terbakar

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