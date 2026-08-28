GATF 2026 Surabaya Hadirkan 390 Ribu Kursi, Ini Daftar Promo Menariknya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Garuda Indonesia Travel Festival 2026 Surabaya resmi digelar mulai Jumat (28/8) hingga Minggu (30/8) di Atrium Tunjungan Plaza 3.

Berbeda dari gelaran sebelumnya, Garuda Indonesia kali ini menggabungkan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) dan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) dalam satu rangkaian acara.

Garuda Indonesia Travel Festival 2026 menghadirkan sekitar 390 ribu kursi penerbangan dengan harga khusus untuk perjalanan domestik, internasional, dan umrah.

Misalnya, untuk rute Surabaya-Jakarta harga tiket ditawarkan mulai sekitar Rp2,1 juta untuk perjalanan pulang-pergi. Penawaran tersebut berlaku untuk periode perjalanan hingga Agustus 2027.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro mengatakan Garuda Indonesia Travel Festival menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas akses perjalanan sekaligus memperkuat konektivitas untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian.

"Indonesia memiliki begitu banyak destinasi dan potensi yang perlu terus kita hubungkan. Melalui Garuda Indonesia Travel Festival, kami ingin semakin banyak masyarakat dapat memulai perjalanannya dengan pilihan yang lebih luas dan nilai yang semakin baik," ujar Thomas.

Dia mengatakan Garuda Indonesia menyiapkan sekitar 390 ribu kursi untuk perjalanan domestik, internasional, dan umrah hingga Agustus 2027.

"Kami berharap momentum ini dapat mempertemukan lebih banyak masyarakat dengan berbagai destinasi, membuka peluang baru, serta turut menggerakkan ekosistem pariwisata nasional," kata dia..