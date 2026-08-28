VinFast Pamerkan 5 Mobil Listrik di GIIAS Surabaya, Ada VF MPV 7 hingga Limo Green

jatim.jpnn.com, SURABAYA - VinFast kembali ambil bagian dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 dengan membawa lima kendaraan listrik, yakni VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7, dan Limo Green.

Kehadiran VinFast di ajang yang berlangsung pada 26-30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat Jawa Timur untuk melihat langsung jajaran kendaraan listrik sekaligus ekosistem mobilitas hijau yang dikembangkan perusahaan.

Salah satu model yang menjadi sorotan ialah VF MPV 7. Mengusung pesan Jalani Hidup dengan Lega, kendaraan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern, termasuk perjalanan jarak jauh.

Selain kendaraan penumpang mulai VF 3 hingga VF MPV 7, VinFast juga membawa Limo Green sebagai kendaraan komersial.

Pengunjung GIIAS Surabaya 2026 juga dapat mencoba langsung kendaraan VinFast melalui sesi test drive. Model yang tersedia untuk dicoba antara lain VF 3, VF MPV 7, dan Limo Green.

Melalui pengalaman tersebut, pengunjung dapat merasakan langsung performa kendaraan listrik VinFast sekaligus mencoba sejumlah fitur teknologi yang ditawarkan.

VinFast juga menyiapkan penawaran khusus selama penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2026.

Konsumen yang melakukan pembayaran tanda jadi untuk kendaraan VinFast selama pameran berhak mendapatkan tambahan manfaat tunai.