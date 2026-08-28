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OMODA & JAECOO Pamerkan 4 Mobil NEV di GIIAS Surabaya 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 – 21:20 WIB
OMODA & JAECOO Pamerkan 4 Mobil NEV di GIIAS Surabaya 2026 - JPNN.com Jatim
OMODA & JAECOO membawa empat mobil NEV ke GIIAS Surabaya 2026, mulai OMODA O4 EV, JAECOO J5 EV hingga J8 SHS-P ARDIS. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - OMODA & JAECOO kembali memperkuat penetrasinya di pasar otomotif Indonesia dengan menghadirkan empat kendaraan New Energy Vehicle (NEV) dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026.

Empat model yang dipamerkan ialah OMODA O4 EV, JAECOO J5 EV Premium, JAECOO J7 SHS-P, dan JAECOO J8 SHS-P ARDIS.

Kehadiran empat model tersebut menunjukkan pilihan teknologi elektrifikasi yang ditawarkan OMODA & JAECOO, mulai dari kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) hingga teknologi Super Hybrid System (SHS-P).

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Business Unit Director OMODA & JAECOO Indonesia Jim Ma mengatakan GIIAS Surabaya menjadi momentum untuk mendekatkan produk elektrifikasi kepada masyarakat Jawa Timur.

"GIIAS Surabaya menjadi momentum penting bagi OMODA & JAECOO untuk semakin dekat dengan masyarakat Jawa Timur. Kami ingin memperlihatkan bahwa kendaraan NEV bukan hanya tentang elektrifikasi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat memberikan pengalaman berkendara yang lebih cerdas, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari," ujar Jim.

OMODA O4 EV Andalkan Teknologi AI

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Salah satu model yang menjadi perhatian ialah OMODA O4 EV. Kendaraan listrik tersebut mengusung desain futuristis dengan konsep Cyber Mecha serta teknologi Super AI Cockpit. Berdasarkan pengujian CLTC, OMODA O4 mampu menempuh jarak hingga 611 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Teknologi AI yang disematkan dirancang untuk menghadirkan interaksi yang lebih intuitif antara pengemudi dan kendaraan.

OMODA & JAECOO membawa empat mobil NEV ke GIIAS Surabaya 2026, mulai OMODA O4 EV, JAECOO J5 EV hingga J8 SHS-P ARDIS.
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TAGS   omoda JAECOO mobil nev GIIAS Surabaya 2026 pameran otomotif surabaya berita otomotif

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