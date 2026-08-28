Hyundai Pamerkan IONIQ 9 hingga Palisade, Harga STARGAZER Cartenz Jadi Sorotan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali ambil bagian dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 yang berlangsung di Grand City Convex pada 26-30 Agustus 2026.

Mengusung tema Deliver Mobility Innovation, Definitely Can Do, Hyundai membawa sejumlah produk unggulan sekaligus menawarkan program kepemilikan bagi masyarakat Jawa Timur.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah harga baru STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X yang kini berlaku secara permanen, setelah sebelumnya diperkenalkan di GIIAS Jakarta 2026.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan penyesuaian harga tersebut menjadi bagian dari komitmen Hyundai untuk memberikan nilai lebih kepada konsumen.

"Setelah memperkenalkan harga baru di GIIAS Jakarta 2026, kini kami membawa strategi harga yang sama untuk pelanggan di Surabaya dan sekitarnya. Yang terpenting, ini bukan penawaran promosi sementara, melainkan penyesuaian harga permanen yang mencerminkan komitmen jangka panjang Hyundai terhadap pelanggan di seluruh Indonesia," ujar Fransiscus, Kamis (27/8)

STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X hadir sebagai kendaraan keluarga dengan kabin yang lapang dan fleksibel. Kedua model tersebut juga dilengkapi berbagai fitur kenyamanan, keselamatan, dan teknologi.

Untuk wilayah Surabaya, berikut daftar harga baru STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X:

STARGAZER Cartenz