GIIAS Surabaya 2026: GWM Bawa Tank 300 Diesel Warna Baru dan Program Menarik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Inchcape GWM Indonesia melanjutkan partisipasinya dalam GIIAS Surabaya 2026 yang berlangsung di Grand City Convex pada 26-30 Agustus 2026.

Kehadiran GWM di Surabaya membawa momentum positif dari GIIAS ICE BSD, Tangerang. Dalam pameran tersebut, GWM mencatat hampir 5.000 prospek pelanggan baru atau meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan GIIAS 2025.

Selain itu, GWM mencatat lebih dari 350 pemesanan. Kontribusi terbesar berasal dari lini Tank dengan berbagai pilihan powertrain. Kehadiran GWM di GIIAS Tangerang juga mendapat apresiasi dari penyelenggara melalui penghargaan Favorite Booth.

Momentum tersebut kemudian dibawa GWM ke Surabaya yang dinilai menjadi salah satu pasar penting bagi perusahaan karena merupakan pusat perekonomian Jawa Timur sekaligus gerbang menuju kawasan Indonesia bagian timur.

Pada GIIAS Surabaya 2026, GWM menyoroti Tank 300 Diesel yang hadir dengan pilihan warna terbaru, Sand Beige. Warna tersebut mengusung tema More Than Meets the Eye dengan karakter earth-tone yang memberikan tampilan berbeda pada SUV tersebut.

Sales Director Inchcape GWM Indonesia Bayu Riyanto mengatakan Surabaya memiliki peran penting dalam perjalanan GWM di Indonesia.

"Surabaya memiliki peran penting dalam perjalanan GWM di Indonesia. Melalui GIIAS Surabaya, kami ingin membawa pengalaman GWM lebih dekat kepada masyarakat Jawa Timur, menghadirkan produk lintas powertrain dengan program kepemilikan yang memberikan nilai terbaik bagi konsumen," ujar Bayu.

Direktur Operasional PT Satya Mandiri Motors Alvin Ryan Harsono mengatakan respons masyarakat Surabaya terhadap GWM terus menunjukkan perkembangan positif.