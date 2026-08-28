Dari Kampus untuk Korban Gempa NTT, Ubaya Kirim Bantuan hingga Siapkan Tim Medis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) mengirimkan bantuan tahap pertama bagi korban gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8).

Bantuan tersebut disalurkan ke tiga lokasi terdampak, yakni Kabupaten Nagekeo sebagai salah satu wilayah yang menjadi titik pusat gempa, Desa Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, serta Dusun Ndilek, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Lamba Leda.

Ratusan paket bantuan yang disalurkan terdiri atas terpal untuk tenda darurat, makanan dan minuman instan, perlengkapan mandi dan tidur, sembako, kebutuhan anak-anak dan perempuan, hingga obat-obatan.

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Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan donasi melalui platform SatuJiwa yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Surabaya (IKA Ubaya). Pengumpulan donasi dilakukan sejak 17 Agustus hingga 31 Oktober 2026.

Rektor Ubaya Dr. Benny Lianto mengatakan penggalangan dan penyaluran bantuan tersebut merupakan perwujudan nilai budaya *caring community* yang selama ini ditanamkan di lingkungan kampus.

"Kepedulian terhadap sesama manusia merupakan nilai yang selalu ditanamkan di Ubaya. Melalui platform SatuJiwa, seluruh keluarga besar Ubaya, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga alumni terpanggil untuk membantu saudara-saudari kita yang terdampak bencana gempa di NTT," ungkap Benny tertulis, Jumat (28/8).

Tidak hanya menghimpun bantuan, Tim SatuJiwa yang melibatkan sivitas akademika dan IKA Ubaya juga turut mengoordinasikan distribusi bantuan agar dapat menjangkau masyarakat yang terdampak bencana.

Setelah bantuan tahap pertama disalurkan, Ubaya menyiapkan bantuan tahap kedua yang akan difokuskan pada penanganan kondisi psikososial dan kesehatan korban pascabencana.