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Menhaj Beri Sinyal Dukung Gus Kikin Jadi Calon Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 – 18:40 WIB
Menhaj Beri Sinyal Dukung Gus Kikin Jadi Calon Ketum PBNU - JPNN.com Jatim
Menteri Haji (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang. Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Menteri Haji (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberikan kode mendukung kepada salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Awalnya, Gus Irfan menolak memberikan jawaban terkait sosok yang dinilainya pantas memimpin PBNU. Sebab, dia tidak memiliki hak untuk memberikan suara saat Muktamar ke-35 NU.

“Saya bukan pemegang suara,” kata Gus Irfan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jumat (28/8).

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Gus Irfan baru memberikan sinyal dukungan ketika nama Ketua PWNU Jawa Timur (Jatim) KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, disebut dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.

Dia pun mengutip ucapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika menunjuk adik kandungnya, Robert F Kennedy untuk menjadi Jaksa Agung.

“Saya ingat Presiden John F Kennedy ketika menunjuk Jaksa Agung yang adiknya, Robert. Kenapa anda memilih adik sendiri? Kalau dia bukan adik saya tetap saya pilih, apalagi adik saya,” jelasnya.

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Gus Kikin adalah salah satu pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebuireng. DI sisi lain, Gus Irfan masih bagian dari keluarga inti lembaga pendidikan islam itu.

“Itu clue-nya di situ,” ujarnya.

Menhaj memberi kode untuk mendukung Gus Kikin maju sebagai calon Ketum PBNU dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU.
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TAGS   Muktamar NU Ketua Umum PBNU menteri haji Muktamar ke-35 NU

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