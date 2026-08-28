Ketum PBNU Gus Yahya Siapkan LPJ Setebal 1.000 Halaman

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyiapkan 1.000 lembar halaman laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusannya 2021-2026.

Gus Yahya akan menyampaikan LPJ-nya tersebut dalam rangkaian sidang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur (Jatim).

“Kami sudah siapkan. LPJ kita hampir 1.000 halaman,” kata Gus Yahya di lokasi berlangsungnya Muktamar ke-35 NU, Jumat (28/8).

Gus Yahya mengatakan ribuan halaman dalam LPJ tersebut membuktikan padatnya realisasi programnya. Dia mengklaim mayoritas target sudah terpenuhi dalam lima tahun menjabat.

“Memang karena kegiatan sangat padat selama lima tahun ini dan target-target yang diamanatkan oleh Muktamar ke-34 di Lampung juga hampir sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya.

Gus Yahya menyebut banyak pencapaian dan pembaruan yang dirasakan langsung oleh Pengurus Wilayah (PWNU) hingga cabang (PCNU), selama organisasi itu dipimpinnya.

"Saya kira para muktamirin, PW, PC juga merasakan apa yang sudah menjadi capaian-capaian,” ucapnya.

“Mereka sudah menikmati hal-hal baru yang kami introduksi yang meningkatkan kinerja, mempermudah manajemen organisasi, dan lain sebagainya," imbuh dia.