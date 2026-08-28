Karhutla Kembali Muncul di Bromo, Dua Titik Api Mengarah ke Jembatan Kaca

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Petugas gabungan bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo.

Dua titik api terdeteksi di Blok Seruni, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Kobaran api bahkan mengarah ke kawasan Jembatan Kaca Bromo yang menjadi salah satu ikon wisata di kawasan tersebut.

"Pagi tadi kami mendapat informasi bahwa terjadi kebakaran di lereng timur Jembatan Kaca Bromo, sehingga semua petugas gabungan bergerak untuk mengendalikan titik api di sana," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief saat dikonfirmasi, Kamis (27/8).

Menurut Oemar, proses pemadaman tidak mudah. Kondisi medan yang curam dan terjal serta vegetasi berupa semak dan ilalang kering membuat api cepat menyebar.

Petugas pun harus berjibaku untuk melokalisasi kobaran api agar tidak meluas ke arah Jembatan Kaca maupun kawasan homestay di sekitar lokasi.

Dengan menggunakan peralatan manual, petugas gabungan berupaya mengendalikan dua titik api yang bergerak di kawasan Blok Seruni, Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari.

Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar mengatakan, berdasarkan pantauan di lapangan terdapat dua titik api yang mengarah ke kawasan Jembatan Kaca di Desa Ngadisari.

Tim gabungan langsung mengambil langkah cepat untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan wisata tersebut.