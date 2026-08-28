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Yenny Wahid Bicara Harapan untuk Muktamar ke-35 NU: Bukan Sekadar Pilih Ketua Umum

Jumat, 28 Agustus 2026 – 12:07 WIB
Yenny Wahid Bicara Harapan untuk Muktamar ke-35 NU: Bukan Sekadar Pilih Ketua Umum - JPNN.com Jatim
Nahdliyin memadati lokasi jalan raya saat pembukaan Muktamar Ke-35 NU di area Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). Kegiatan muktamar itu digelar 27-31 Agustus 2026 dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA/ Asmaul

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid berharap Muktamar Ke-35 NU menghasilkan keputusan yang membawa maslahat bagi masyarakat di tengah berbagai persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Saya sangat berharap bahwa muktamar ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa membawa maslahat bagi masyarakat," kata Yenny Wahid di Jombang, Kamis (27/8).

Menurut Yenny, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan besar yang membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa, termasuk para ulama. Dia menilai ulama memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat sekaligus mendorong pemerintah agar dapat bekerja sama menjaga persatuan bangsa.

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Yenny mengatakan pemerintah dan masyarakat perlu saling mendengarkan agar dapat bersama-sama mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di Indonesia.

"Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, masyarakat juga mendoakan pemerintah agar bisa memegang amanah dengan teguh," ujarnya.

Dia juga menyoroti tantangan ekonomi global yang turut berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ketegangan politik dunia, kata Yenny, dapat berimbas terhadap kenaikan harga berbagai kebutuhan.

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"Ini semua membutuhkan kerja sama kita semua," katanya.

Karena itu, Yenny berharap Muktamar Ke-35 NU tidak hanya menjadi forum untuk memilih ketua umum baru. Menurut dia, berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan umat juga perlu menjadi pembahasan dalam forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut.

Yenny Wahid berharap Muktamar ke-35 NU menghasilkan keputusan yang membawa maslahat bagi masyarakat dan membahas persoalan umat.
Sumber Antara
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TAGS   Yenny Wahid Muktamar NU Muktamar ke-35 NU Maruf Amin politik uang

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