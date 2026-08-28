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Buka Muktamar ke-35 NU, Prabowo Bicara Peran NU dalam Menjaga Masa Depan Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 – 11:06 WIB
Buka Muktamar ke-35 NU, Prabowo Bicara Peran NU dalam Menjaga Masa Depan Indonesia - JPNN.com Jatim
Presiden Prabowo Subianto memukul bedug untuk menandai pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu kekuatan penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8).

"Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini Nahdlatul Ulama selalu hadir dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, semangat tersebut sejalan dengan cita-cita para pendiri NU agar Indonesia mampu bangkit dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dia juga menekankan bahwa kehormatan sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.

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"Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan," tutur Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, khususnya NU dan Muhammadiyah. Menurut dia, kedekatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas dan mendukung kebangkitan Indonesia.

"Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah, umara, harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah," ujar Prabowo.

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Prabowo juga mengakui besarnya dukungan NU dan Muhammadiyah terhadap dirinya hingga terpilih sebagai Presiden RI.

"Jadi, kalau saya sebagai Presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat," katanya.

Presiden Prabowo Subianto membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang. Prabowo menegaskan peran NU dalam menjaga stabilitas dan masa depan bangsa.
Sumber Antara
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TAGS   Muktamar NU Muktamar ke-35 NU Prabowo Subianto Nahdlatul Ulama peran NU

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