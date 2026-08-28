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PKKMB Untag Surabaya, 3.160 Mahasiswa Baru Diajak Peduli Kondisi Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 – 10:35 WIB
PKKMB Untag Surabaya, 3.160 Mahasiswa Baru Diajak Peduli Kondisi Indonesia - JPNN.com Jatim
Hari ketiga PKKMB Untag Surabaya berlangsung berbeda. Ribuan mahasiswa baru diajak merenungkan kondisi Indonesia melalui puisi dan lagu. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya tidak sekadar diisi dengan kegiatan selebrasi. Memasuki hari ketiga pada Kamis (27/8), sebanyak 3.160 mahasiswa baru diajak membangun kebersamaan sekaligus menumbuhkan empati terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

Kegiatan yang digelar di Pelataran Graha Widya Untag Surabaya itu diawali dengan permainan kolaboratif yang mengedepankan kerja sama dan gotong royong.

Sebanyak 200 mahasiswa baru dari berbagai fakultas ditantang mengangkat dan menyusun balok-balok huruf serta angka berukuran raksasa. Balok tersebut kemudian disusun hingga membentuk tulisan "PKKMB 2026" dan logo Untag Surabaya.

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Menariknya, balok-balok yang digunakan dilapisi stiker dengan sembilan warna yang merepresentasikan sembilan fakultas di Untag Surabaya.

Koordinator Sie Acara PKKMB Untag Surabaya 2026 Rahmania Zilfi, S.Sos., M.Med.Kom., mengatakan permainan tersebut dirancang untuk membangun rasa kebersamaan di antara mahasiswa baru.

"Kegiatan ini dibuat untuk melatih rasa kebersamaan, bergotong royong, dan saling membantu di antara mahasiswa baru. Nantinya, mereka harus membiasakan sikap tersebut di lingkungan masyarakat," jelas Rahmania.

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Proses penyusunan balok raksasa tersebut tidak berjalan mudah. Kepadatan peserta dan banyaknya balok yang disebarluaskan menjadi tantangan tersendiri.

Salah satu mahasiswa baru M Zukhruf Al-Qatani dari Program Studi Manajemen, mengaku harus bekerja sama dengan peserta lainnya untuk menyelesaikan permainan tersebut.

Hari ketiga PKKMB Untag Surabaya berlangsung berbeda. Ribuan mahasiswa baru diajak merenungkan kondisi Indonesia melalui puisi dan lagu.
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TAGS   PKKMB untag surabaya mahasiswa baru berita pendidikan peduli kondisi indonesia

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