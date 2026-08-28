Jatim Jadi Pasar Strategis, Indomobil Foton Bawa Kendaraan Niaga ke GIIAS Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Indomobil Global Transportasi memperkuat penetrasi pasar kendaraan niaga di Jawa Timur melalui partisipasi Foton Indonesia dalam GIIAS Surabaya 2026.

Keikutsertaan Indomobil Foton menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkenalkan solusi transportasi niaga yang mengedepankan teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan.

Indomobil Foton tidak hanya menawarkan kendaraan komersial, tetapi juga mendorong pengembangan ekosistem mobilitas yang dapat mendukung produktivitas pelaku usaha.

Chief Operating Officer PT Indomobil Global Transportasi Edi Napis mengatakan lini kendaraan Foton dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional pelaku usaha di lapangan.

"Melalui filosofi global Easy Move, Indomobil Foton berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas yang lebih cerdas. Sebab, kendaraan niaga kami memang dirancang agar efisien, tangguh, serta hemat biaya operasional sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan bisnis di tanah air," ujar Edi, Kamis (27/8).

Menurut dia, efisiensi operasional menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan kendaraan Foton. Hal itu mencakup efisiensi energi, minimnya downtime, hingga kemudahan perawatan berkala. Kondisi tersebut dinilai penting bagi pelaku usaha karena kendaraan komersial menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan distribusi barang.

Selain aspek produk, Indomobil Foton juga menekankan konsep Better Business yang berkaitan dengan efisiensi biaya dan keberlangsungan bisnis pelanggan. Konsep tersebut diwujudkan melalui upaya menghadirkan kendaraan dengan Total Cost of Ownership (TCO) yang rendah, daya tahan unit, serta dukungan layanan purna jual.

Indomobil Foton juga terus memperkuat jaringan dealer resmi dan ketersediaan suku cadang sebagai bagian dari ekosistem pendukung kendaraan niaga. Perusahaan menyebut kendaraan Foton telah digunakan sebagai armada operasional oleh sejumlah perusahaan di Indonesia, termasuk dari sektor logistik, manufaktur, dan industri lainnya.