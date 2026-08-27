Hadir di Surabaya, Wilbex Expo 2026 Vol 2 Bawa 250 Brand & Ragam Aktivitas Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Willow Baby Expo (Wilbex) kembali hadir menyapa keluarga di Surabaya melalui Willow Baby Expo 2026 Vol. 2. Mengusung tema Pathfinder, pameran kebutuhan ibu, bayi, dan anak ini digelar pada 3–6 September 2026 di Grand City Convex Surabaya.

Pameran yang telah digelar sejak 2018 tersebut hadir dengan skala lebih besar dan menghadirkan lebih dari 250 brand pilihan. Wilbex 2026 Vol. 2 menempati Exhibition Hall 1, Exhibition Hall 2, serta Amusement Area, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Beragam kebutuhan keluarga tersedia dalam satu area, mulai dari pakaian dan perlengkapan bayi, stroller, car seat, makanan dan susu anak, hingga mainan serta perlengkapan edukasi.

Tak hanya menjadi ajang belanja, Wilbex tahun ini membawa konsep Pathfinder melalui berbagai aktivitas yang mendorong anak untuk bermain, belajar, berkompetisi, berekspresi, sekaligus mengeksplorasi minat dan bakat.

Salah satu program yang dihadirkan adalah Talkshow Parenting, yang menjadi ruang bagi orang tua untuk mendapatkan pengetahuan dan perspektif dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

Ada pula Crawling Competition bersama Baby Happy yang menghadirkan kompetisi bagi anak-anak. Sementara bagi anak yang ingin menunjukkan bakat, tersedia Wilbex Talent Show yang akan berlanjut hingga Grand Final.

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Berbagai program dari brand peserta atau Exhibitor’s Programs juga turut meramaikan pameran. Pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas berbeda di setiap area.

Dari sisi belanja, Wilbex menghadirkan Shopping Program, Daily Surprise, dan kesempatan memperoleh Goodie Bag setiap hari. Program khusus bersama BCA juga turut melengkapi penawaran selama pameran.