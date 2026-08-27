Buka Muktamar Ke-35 NU, Prabowo Mengaku Tak Ikut Atur

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku tidak ikut mengatur berlangsungnya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Kamis (27/8).

Hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Suropati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

“Saya tidak mengatur ini semua, saya juga tidak mengerti, ya, tetapi kami menerima ini semua,” kata Prabowo di depan tokoh nasional dan muktamirin yang hadir dalam pembukaan.

Prabowo juga merasa terhormat karena telah diberi kesempatan untuk membuka secara langsung, forum permusyawaratan tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

“Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga menilai lagu mars NU yang berjudul Syubbatul Wathon bernada patriotik. Menurutnya, karya dari kelompok religius tetap memiliki semangat nasionalisme.

“Lagu ini bisa dikatakan lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius tapi semangatnya adalah semangat tanah air dan nasionalisme yang luar biasa,” ucapnya.

“Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh KH. Wahab Hasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan,” imbuhnya.