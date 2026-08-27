Buka Muktamar, Gus Ipul: Pengurus Secukupnya, Tetapi NU Selamanya

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan pesan agar menjadi pengurus secukupnya dan organisasi selamanya.

Hal itu diungkapkan Gus Ipul ketika memberikan sambutan saat pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Kamis (27/8).

"Dadi (jadi) pengurus secukupnya, tetapi NU selamanya," kata Gus Ipul di depan tokoh nasional dan muktamirin yang menghadiri pembukaan Muktamar ke-35.

Gus Ipul turut melaporkan sejumlah kesiapan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU, dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto itu.

"Kesiapan fisik mulai dari arena pembukaan, ruang sidang, asrama putra, hingga berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kesiapan logistik akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga seluruh kebutuhan peserta muktamar," ujarnya.

Selain itu, Gus Ipul menyebut pada penyelenggaraan kali ini, Muktamar turut menghadirkan sebanyak 1.500 pedagang yang akan berjualan hingga 31 Agustus mendatang.

“(Pasar Muktamar) ini juga dilengkapi panggung budaya dan pasar malam sehingga muktamar ini tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Panitia juga menyediakan becak listrik dari bantuan program Prabowo sebagai transportasi para muktamirin, untuk memudahkan akses ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum.