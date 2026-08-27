Dua Regu Diterjunkan Evakuasi 170 Pendaki Gunung Semeru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak dua regu tim gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi sekitar 170 pendaki Gunung Semeru yang masih berada di kawasan Ranu Kumbolo, Kabupaten Lumajang.

Evakuasi dilakukan menyusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di jalur pendakian Gunung Semeru, tepatnya di Blok Ranu Kembang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho mengatakan seluruh pendaki harus segera turun karena jalur pendakian Gunung Semeru telah ditutup total akibat kebakaran.

"Hari ini tim gabungan sebanyak dua regu turun ke Ranu Kumbolo untuk membantu evakuasi para pendaki yang masih berada di sana. Semua harus disterilkan dari pendaki karena jalur pendakian Semeru ditutup akibat karhutla," kata Isnugroho saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (27/8).

Menurutnya, titik kebakaran berada di Blok Ranu Kembang dengan kondisi medan yang sangat curam dan terjal.

Kondisi tersebut membuat proses pemadaman melalui jalur darat menjadi sulit dilakukan. Karena itu, opsi pemadaman melalui jalur udara menggunakan water bombing tengah dipertimbangkan.

"Semua pendaki hari ini akan turun menuju Pos Ranupani di Lumajang karena dikhawatirkan titik api dari Blok Ranu Kembang akan merembet dan meluas. Sehingga petugas mengevakuasi para pendaki yang berada di Ranu Kumbolo," tuturnya.

Sebelumnya, jalur pendakian Gunung Semeru resmi dibuka pada 24 April 2026 dengan batas pendakian hanya sampai Ranu Kumbolo.