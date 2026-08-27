Pidato Rais Aam Disorot Gus Anis di Muktamar ke-35 NU, Singgung Kekeliruan Berulang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga KH Anis Maftuhin atau Gus Anis menyoroti pidato Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8).

Gus Anis menilai penggunaan bahasa Arab dalam pidato tersebut bukan menjadi persoalan karena bahasa Arab sudah menjadi bagian dari tradisi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, dia mengaku kesulitan memahami substansi pidato karena dinilai terlalu panjang. Gus Anis juga menyoroti adanya beberapa kekeliruan dalam penyampaian yang menurutnya terjadi berulang kali.

“Saya juga bingung menyimak pidato Rais Aam kita ini. Saya kok kemudian menjadi ragu, ini teksnya dibuat AI atau disusun sendiri atau dari mana,” kata Gus Anis dalam acara Mimbar Muktamar NU yang digelar Suluh Nahdliyin bekerja sama dengan Gerakan Nahdliyin Bersatu dan Padasuka TV di Ponpes Al Maliki 2 Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Menurut Gus Anis, sejumlah bagian dalam pidato tersebut disampaikan secara berulang. Dia menduga kondisi itu menunjukkan sang Rais Aam sedang mengalami kelelahan secara batin.

“Beliau kepleset, tetapi kok berkali-kali. Tampaknya beliau dalam lelah batin,” ujarnya.

Gus Anis mengatakan dirinya juga menerima sejumlah pesan melalui WhatsApp dari warga NU yang menyoroti durasi pidato Rais Aam.

“Saya juga dapat WA banyak ini, ‘dowo banget sambutan Pak Yai niki’. Artinya, show of force ini sudah basi. Hari ini konkretnya adalah bagaimana muktamar ini dilaksanakan dengan gembira,” katanya.