Momen Owner MTrans-GM Hartono Raya Motor Kemudikan dan Kondekturi Bus Multi Class

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kacebe Murni Transport (MTrans) memperkenalkan Royal Fusion, bus Mercedes-Benz OH 1626 L dengan konsep Multi Class yang menawarkan tiga pilihan layanan dalam satu unit armada.

Pengenalan armada terbaru tersebut dilakukan melalui kegiatan road trip bersama komunitas Busmania pada Kamis (27/8).

Menariknya, perjalanan tersebut dipimpin langsung Owner sekaligus Direktur Utama PT Kacebe Murni Transport Budi Susilo yang bertindak sebagai pengemudi. Sementara itu, posisi kondektur ditempati General Manager Hartono Raya Motor Hartoyo Yuwono.

Hartoyo mengaku antusias bisa mengikuti perjalanan sekaligus merasakan langsung armada terbaru M-Trans tersebut.

"Saya sendiri ingin melihat dan merasakan bagaimana bus terbaru milik MTrans ini. Mengikuti perjalanan owner MTrans bahkan disetiri langsung tentu saja sangat luar biasa," kata Hartoyo.

Sekitar 50 anggota komunitas Busmania mengikuti perjalanan dari Malang menuju Surabaya, kemudian berlanjut ke Kediri, Tulungagung, dan Blitar sebelum kembali ke Malang.

Peserta tidak hanya merasakan kenyamanan bus Mercedes-Benz OH 1626 L dengan bodi buatan Karoseri Tentrem, tetapi juga mendapat kesempatan melihat lebih dekat sasis serta berbagai fasilitas yang ditawarkan Royal Fusion.

Budi menjelaskan konsep Multi Class dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang yang menginginkan pilihan kelas berbeda dalam satu perjalanan.