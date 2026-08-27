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Karhutla Kawah Wurung Bondowoso Membakar 10 Hektare Lahan

Kamis, 27 Agustus 2026 – 19:47 WIB
Karhutla Kawah Wurung Bondowoso Membakar 10 Hektare Lahan - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan memadamkan api karhutla di Kawah Wurung Bondowoso, jawa Timur. Rabu (26/8/2026) ANTARA/HO-BPBD Bondowoso

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mencatat luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kawah Wurung mencapai sekitar 10 hektare.

Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu (26/8) di Petak 91 C dan D, kawasan Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan pihak terkait.

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"Mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kawah Wurung tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak terkait," kata Kristianto di Bondowoso, Kamis (27/8).

Dia menjelaskan informasi mengenai kebakaran pertama kali diterima petugas BPBD dari masyarakat.

Setelah menerima laporan, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Bondowoso langsung diterjunkan ke lokasi.

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Petugas gabungan dari BPBD, Perhutani, Koramil, Polsek Ijen, Agen BPBD Jawa Timur, serta masyarakat kemudian melakukan upaya pemadaman.

Dalam proses pemadaman, petugas menggunakan metode gepyok untuk memutus dan memadamkan titik api.

Karhutla melanda kawasan Kawah Wurung, Bondowoso, Jawa Timur. BPBD mencatat sekitar 10 hektare lahan terbakar sebelum api berhasil dipadamkan.
Sumber Antara
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TAGS   karhutla karhutla kawah wurung Bondowoso kebakaran hutan dan lahan bpbd bondowoso

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