Karhutla Kawah Wurung Bondowoso Membakar 10 Hektare Lahan

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mencatat luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kawah Wurung mencapai sekitar 10 hektare.

Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu (26/8) di Petak 91 C dan D, kawasan Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan pihak terkait.

"Mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kawah Wurung tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak terkait," kata Kristianto di Bondowoso, Kamis (27/8).

Dia menjelaskan informasi mengenai kebakaran pertama kali diterima petugas BPBD dari masyarakat.

Setelah menerima laporan, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Bondowoso langsung diterjunkan ke lokasi.

Petugas gabungan dari BPBD, Perhutani, Koramil, Polsek Ijen, Agen BPBD Jawa Timur, serta masyarakat kemudian melakukan upaya pemadaman.

Dalam proses pemadaman, petugas menggunakan metode gepyok untuk memutus dan memadamkan titik api.