Nasaruddin Diisukan Mundur Jelang Muktamar, Kemenag Sebut Hoax

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar masuk dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia pun diisukan mundur dari jabatannya tersebut.

Menanggapi itu, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar mengatakan informasi mundurnya Nasaruddin dari jabatannya tersebut tidak benar.

"Itu hoaks. Tidak benar Prof Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama," kata Thobib dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8).

Isu itu muncul setelah Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Nasaruddin merupakan salah satu tokoh yang berpeluang maju sebagai calon Ketua Umum.

“Ada Kiai Zulfa Mustofa, ada Gus Yusuf Chudlori, ada Gus Salam Shohib, ada juga Gus Kikin, Ketua PWNU Jawa Timur, dan ada juga Prof Nasaruddin Umar,” ujar Gus Ipul.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut pemimpin organisasi masyarakat islam terbesar di Indonesia tersebut tidak diperbolehkan merangkap jabatan.

Aturan itu merupakan hasil kesepakatan Muktamar Lampung dan mengikat seluruh kepengurusan. Ketentuan itu berlaku pada Muktamar ke-35 dan hanya bisa diubah oleh muktamirin.

Berdasarkan pantauan, Nasaruddin tampak menghadiri Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Kamis (27/8).