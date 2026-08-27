JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hari Kedua PKKMB, 3.160 Mahasiswa Baru Untag Surabaya Kenali Fakultas & Kehidupan Kampus

Hari Kedua PKKMB, 3.160 Mahasiswa Baru Untag Surabaya Kenali Fakultas & Kehidupan Kampus

Kamis, 27 Agustus 2026 – 19:07 WIB
Hari Kedua PKKMB, 3.160 Mahasiswa Baru Untag Surabaya Kenali Fakultas & Kehidupan Kampus - JPNN.com Jatim
3.160 mahasiswa baru Untag Surabaya mengikuti hari kedua PKKMB 2026. Ada pengenalan fakultas, Academic Survival Guide, hingga arak-arakan. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar hari kedua Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 pada Rabu (26/8).

Kegiatan yang berlangsung di Pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya tersebut mengusung tema Empowering Global Generation dan diikuti 3.160 mahasiswa baru.

Pada hari kedua, mahasiswa baru mendapatkan pengenalan lebih dekat mengenai fakultas masing-masing.

Baca Juga:

Untag Surabaya memiliki sembilan fakultas, yakni Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Teknologi Terapan (FTT), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), serta Fakultas Kedokteran (FK).

Pengenalan fakultas menjadi bagian penting dalam rangkaian PKKMB karena mahasiswa baru mendapatkan gambaran mengenai lingkungan akademik, karakteristik pendidikan, kegiatan pembelajaran, hingga aktivitas yang akan dijalani selama menempuh pendidikan di Untag Surabaya.

Materi yang diberikan masing-masing fakultas disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan.

Baca Juga:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), misalnya, memberikan pemahaman mengenai kode etik mahasiswa sebagai bekal bagi mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan akademik.

Sementara itu, Fakultas Teknologi Terapan (FTT) memperkenalkan berbagai capaian prestasi sekaligus arah pendidikan yang menitikberatkan pada praktik.

Sebanyak 3.160 mahasiswa baru mengikuti hari kedua PKKMB Untag Surabaya 2026 dengan agenda pengenalan fakultas dan kehidupan akademik.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   mahasiswa baru pengenalan kampus berita pendidikan PKKMB untag surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU