Hari Kedua PKKMB, 3.160 Mahasiswa Baru Untag Surabaya Kenali Fakultas & Kehidupan Kampus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar hari kedua Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 pada Rabu (26/8).

Kegiatan yang berlangsung di Pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya tersebut mengusung tema Empowering Global Generation dan diikuti 3.160 mahasiswa baru.

Pada hari kedua, mahasiswa baru mendapatkan pengenalan lebih dekat mengenai fakultas masing-masing.

Untag Surabaya memiliki sembilan fakultas, yakni Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Teknologi Terapan (FTT), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), serta Fakultas Kedokteran (FK).

Pengenalan fakultas menjadi bagian penting dalam rangkaian PKKMB karena mahasiswa baru mendapatkan gambaran mengenai lingkungan akademik, karakteristik pendidikan, kegiatan pembelajaran, hingga aktivitas yang akan dijalani selama menempuh pendidikan di Untag Surabaya.

Materi yang diberikan masing-masing fakultas disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), misalnya, memberikan pemahaman mengenai kode etik mahasiswa sebagai bekal bagi mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan akademik.

Sementara itu, Fakultas Teknologi Terapan (FTT) memperkenalkan berbagai capaian prestasi sekaligus arah pendidikan yang menitikberatkan pada praktik.